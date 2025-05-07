Фрэнк УОРРЕН: «Усик ненавидит это, просто не может терпеть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен назвал главную слабость объединенного чемпиона мира Александра Усика.

«Я хорошо знаю Усика. Я знаю его лучше его тренеров. Я пересмотрел все его бои, начиная от любителей. Он ненавидит удары по корпусу. Он их не выносит. Усик набрал вес, сейчас он настоящий супертяж. Но если Дюбуа попадет – все равно будет больно. Даниэль побеждает всех благодаря своей энергии», – сказал Уоррен.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua