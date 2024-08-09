«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Риддик Боу

Бывший абсолютный чемпион мира Риддик Боу поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри не победит. Он больше не может держать удар. У него этого больше нет. Он изменился. Даже со мной, было время, когда я устал от этого, я больше не хотел, чтобы меня били», – сказал Боу.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua