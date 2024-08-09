Алекс Палоу – ещё один претендент на место в Audi

В Audi продолжают изучать все возможные варианты состава будущей заводской команды, но пока даже неясно, кто станет напарником Нико Хюлкенберга в следующем сезоне в Sauber, которая в 2026 году будет переименована.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в швейцарской команде вполне могут продлить контракт с Валттери Боттасом, ведь хотя у Sauber в этом сезоне по-прежнему ноль очков, все понимают, что опытный финн, за плечами которого 236 Гран При, справляется с делом явно лучше Гуаньюя Чжоу.

Впрочем, теперь проект Audi возглавил Маттиа Бинотто, и какой логики будет придерживаться он, пока неясно. Опыта не занимать и Хюлкенбергу, поэтому, в теории, можно пойти на риск и доверить пилотировать вторую машину более молодому гонщику. Если для компании из Ингольштадта важно подчеркнуть, что она представляет в Формуле 1 Германию, то почему бы не пригласить, например, Мика Шумахера? Хотя бы на один год, реально оценить его потенциал, а там будет видно.

О том, что в список кандидатов якобы входит Роберт Шварцман, которого Бинотто хорошо знает по Ferrari, а также Габриэль Бортолето, занимающий 2-е место в личном зачёте Формулы 2, мы рассказывали, однако с перспективным бразильцем есть определённые сложности – он входит в молодёжную программу McLaren.

Авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport выдвигает ещё одну версию, не то чтобы неожиданную, но по-своему интересную: в Audi также присматриваются к Алексу Палоу, двукратному чемпиону IndyCar, лидирующему в американской серии и в этом сезоне.

27-летний испанец выступает за команду Chip Ganassi Racing, и некоторый опыт пилотирования машин Формулы 1 у него есть: он числился резервным гонщиком McLaren, хотя и недолго, и работал с этой командой на частных тестах.

Правда, потом эта история приобрела скандальный оборот, поскольку Палоу, как считают в McLaren, нарушил контрактные обязательства, отказавшись от дальнейшего сотрудничества. Команда подала на него в суд, размер иска составляет впечатляющие $30 млн., и разбирательство далеко от завершения.

По словам Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, «Судебный процесс идёт, и он будет доведён до конца, в этом я уверен на 100%. Вероятно, он закончится только в следующем году».

В таланте и профессионализме Палоу никто не сомневается, в США он настоящая звезда, и всё это наверняка привлекает внимание Audi, но нельзя исключать, что тяжба с McLaren может сыграть против него. Всё-таки сам этот факт вряд ли украшает репутацию Алекса. Хотя, конечно, если он появится в паддоке Формулы 1, где ему неизбежно придётся пересекаться с Заком Брауном, это будет по-своему любопытно.

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