Кубок Италии. Ассист Малиновского помогает Дженоа, команда Несты также продирается дальше

“Сассуоло” из Серии Б легче, как и “Удинезе” без Каннаваро

Getty Images / Global Images Ukraine

Кубок Италии. Первый раунд

"Сассуоло" (II) – "Читтаделла" (II) 2:1

Голы: Мулаттьери 45, Лорьенте 58 – Бальдини 48

Официально Кубок Италии стартовал еще неделю тому. Но тогда состоялись лишь четыре матча, в предварительном раунде, который даже не транслировался по телевидению. На этот раз же Первый раунд состоит из 16-ти матчей, в том числе и с участием команд Серии А. Открыл раунд, правда, матч без участия такой команды. Хотя с участием команды, игравшей в Высшем дивизионе 11 лет подряд и лишь в сезоне 2023/24 вылетевшей.

"Сассуоло" испытывал огромные проблемы в Кубке, даже когда весьма прилично выглядел в Серии А. Вылетал из Коппа от команд из низших дивизионов – "Чезены", "Перуджи", СПАЛ, "Модены", побеждал лишь в овертайме "Козенцу" и в серии пенальти – "Специю". Но на этот раз справился. Выбил "Читтаделлу", всегда борющуюся за выход в Серию А, а в Кубке в предыдущих двух сезонах выбивавшую в гостях "Лечче" и "Эмполи" из нее же.

"Нероверди" сменили тренера – Фабио Гроссо вместо Давиде Баллардини, но в целом сохранили состав предыдущего сезона. И все же кое-кто хочет уйти. Ведущий форвард Андреа Пинамонти не играл, и его дублер (также в предыдущем сезоне) Самуэле Мулаттьери доказал, что замена есть. В концовке равного, с моментами у ворот обеих команд, первого тайма он был выведен Байрами на вратаря и забил.

Хочет уйти и Арман Лорьенте. Но он отлынивать не стал, а играл еще с первых минут и принес своей команде победу ударом из-за пределов штрафной. После того, как соперник Энрико Бальдини сравнял счет в начале второго тайма, также издали.

"Сассуоло" выходит на победителя матча "Лечче" – "Мантова".

===========

"Удинезе" – "Авеллино" (II) 4:0

Голы: Бреннер 41, Товен 50 (пен.), Лукка 58, Дэвис 87

Во втором матче дня наконец стартовала и команда Серии А. "Удинезе" выцарапал место там в предыдущем сезоне в последнем туре. Так что логичнее было предположить, что сохранит свой состав. Он и сохранил. В стартовом составе сегодня за него вышли лишь игроки, защищавшие его цвета и в предыдущем сезоне. Такие и забили все мячи. Добыв легкую победу.

Тренер в команде изменился. Несмотря на спасение, с Фабио Каннаваро решили расстаться. Пришел Коста Руньяич, уроженец Австрии, тренировавший большую часть карьеры в низших лигах Германии, а в последние сезоны – в Высшей лиге Польши. И как раз с ним, по крайней мере, в Кубке, удалось начать мощно. Пусть и против команды Серии Б. Зато игравшей неделю назад и победившей "Юве Стабия" в Кубке (3:1).

Здесь также счет был открыт в концовке первого тайма. Товен оставил Бреннера в центре штрафной. В начале второго тайма тот же Товен реализовал пенальти, назначенный за руку соперника. Вскоре Товен (вновь) и Лукка разыграли контратаку, и все стало ясно. Дэвис в концовке лишь добил. С ассиста Самарджича, который также очень хочет уйти, но также поработал.

"Удинезе" встретится с "Салернитаной" или "Специей".

===========

"Дженоа" – "Реджана" (II) 1:0

Гол: Мессиас 65

"Дженоа" не потеряла тренера. Альберто Джилардино остался, несмотря на интерес более статусных команд. На данный момент и не дебютировали новые игроки. В стартовом составе вышли сегодня 11 футболистов, которых мы видели в команде и в предыдущем сезоне. А вот с уходами сложнее. Ведущий форвард Матео Ретеги уже в "Аталанте", лидер команды Альберт Гудмундссон также на пути прочь. Их в заявке сегодня не было.

Генуэзцы справились и без них. Хотя и с немалым трудом. Впрочем, такое вряд ли удивляет. Ведь в предыдущем сезоне также играли против "Реджаны" в Кубке, и также дома. Тогда они вырвали победу лишь в овертайме благодаря ассисту Руслана Малиновского через две минуты после его выхода на поле. Сегодня Джилардино хватило сообразительности выпустить украинца не на 97-ой, а на 61-ой минуте, и ассист был получен через четыре. Причем похожий на прошлогодний.

В этом матче также должны были состояться голы в концовке первого тайма и начале второго. Причем большей частью – "Дженоа". Выручал "Реджану" ее голкипер 19-летний Эдоардо Мотта. Но на 65-ой минуте и он не помог. Малиновский принял мяч за пределами штрафной, замахнулся левой, будто бьет, убрал защитника, затем без замаха правой отдал вразрез на противоходе, и Мессиас в штрафной перебросил вратаря. И вправду похожий гол.

После этого гола доминировали гости, и хозяевам было очень трудно зацепиться за мяч. На 90-ой минуте последние чуть не поплатились, когда Видо пробивал головой с отскоком от газона почти в упор. Вратарь Леали спас, а далее в контратаке спасал уже Мотта, от удара Экатора под перекладину. В итоге все обошлось для "Дженоа", и встречу с "Сампдорией" или "Комо" она обеспечила.

Малиновский, заменивший последнего опорника Баделя, играл на его позиции, помогал защитникам разыгрывать и обороняться, но мяча касался слишком редко. Иногда не успевал за соперниками. Всего 13 касаний и восемь передач за 29 минут плюс добавленное время, хотя и все точные. Выиграл три единоборства из четырех. Однажды перехватил мяч в опасной ситуации, также однажды отобрал. Дважды начинал атаки умным пасом вперед.

===========

"Монца" – "Зюдтироль" (II) 0:0, пен. 9:8

В "Монце" из стартового состава новым был с большой натяжкой вернувшийся из аренды Андреа Петанья. И без каких-либо натяжек – 22-летний вратарь Семуэль Пицциньякко, пришедший из Серии Б. Из той Серии пришел и новый главный тренер. Причем как раз из "Реджаны". Алессандро Неста в 48 лет дебютирует как тренер команды Серии А. И дебют, причем даже еще не в лиге, вышел очень сложным.

"Монца" оставила команду из немецкоязычного региона, известного прежде всего лыжным спортом, без ударов в створ ворот в основное время. Но и сама в створ попадала нечасто и забить не смогла. А в серии пенальти все забивали, дело дошло до девятых ударов, и лишь тогда удар поляка Матеуша Пражелика отбил Пицциньякко.

Подопечные Несты ждут победителя матча "Венеция" – "Брешия".

www.ua-football.com