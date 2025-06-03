В МОК подтвердили решение IIHF, что рф не сыграет в хоккее на ОИ-2026

IOC

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что рф не примет участия в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, даже под нейтральным флагом.

В комитете подчеркнули, что остается в силе рекомендация от марта 2023 года: ни одна команда, сформированная из российских спортсменов, независимо от статуса, не может выступать как единый коллектив. Речь идет о том, что «группа индивидуальных нейтральных спортсменов» не признается командой.

МОК также сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) проинформировала комитет о намерении полностью придерживаться этой позиции. Это означает, что даже условная «сборная нейтралов» из рф не примет участия в Олимпийских играх.

Позиция МОК: «Рекомендация Исполнительного совета МОК от марта 2023 года заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Принимаем к сведению, что IIHF подтвердила намерение следовать этой рекомендации».

Олимпийский хоккейный турнир среди мужчин пройдет с 11 по 22 февраля 2026 года, женский – с 5 по 19 февраля.

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sport.ua