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Автоспорт

Pirelli: Два обязательных пит-стопа в Монако

Pirelli: Два обязательных пит-стопа в Монако

В Монако компания Pirelli привезла не только свои шины, в том числе резину самого мягкого состава C6, впервые опробованного в Имоле, но и особые бейсболки, в которых на подиум выйдут победитель и призёры этого престижного Гран При.

Бейсболки в цветах флага средиземноморского княжества совместно с Pirelli разработал известный дизайнер Денис Декович – разумеется, итальянские шинники хотят заработать и на этом, сообщив болельщикам, что такие кепки уже поступили в продажу.

Второй уик-энд подряд Pirelli готовит для команд чемпионата три самых мягких состава из своей линейки, т.е. C4 – это Hard, C5 – Medium, С6  – Soft. При этом два первых должны обязательно использоваться по ходу гонки, причём в этот уик-энд в Монако впервые будет действовать новое важное правило: каждый из гонщиков обязан провести два пит-стопа.

FIA и Формула 1 полагают, что это сделает гонку более интересной, ведь Гран При Монако часто проходит по слишком линейному и предсказуемому сценарию. Кстати, в прошлом году почти так и было.

С введением нового правила связан ещё один момент: Pirelli обеспечит каждого гонщика дополнительным комплектом шин для сильного дождя (раньше их было два). Таким образом, правило двух обязательных пит-стопов может быть применено и в сложных погодных условиях, которые могут потребовать применения именно такой резины.

Безусловно, будет интересно посмотреть, как всё это повлияет на тактику команд. Сразу можно сказать одно: при двух пит-стопах не придётся особо волноваться из-за деградации резины, хотя в Монако она и так на очень низком уровне. Более того, в Pirelli даже не исключают, что гонщики, которые поедут на второй обязательный пит-стоп достаточно поздно, смогут для последнего отрезка дистанции выбрать мягкие шины.

Этот же сценарий может быть реализован, если на заключительных стадиях Гран При на трассе появится автомобиль безопасности.

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