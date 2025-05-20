Швеция – Канада. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по хоккею

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20 мая, на хоккейном чемпионате мира, между собой сыграют Швеция – Канада, встреча состоится в последнем туре группового раунда. Начала матч запланировано на 21:20 по киевскому времени.

Швеция

«Три кунур» играют на глазах у родной публики, поэтому у игроков есть дополнительная мотивация. Пока фактор своей арены, шведы выиграли все шесть матчей в основное время, что позволило взять максимум очков, обращает на себя внимание надежная игра в обороне, всего три пропущенные шайбы.

Команда лидирует в группе, ниже второго места не упасть, поэтому путевка в четвертьфинал уже обеспечена. Чтоб сохранить лидерство, достаточно в этом матче не уступить в основное время.

Швеция начала с разгромной победы над словаками – 5:0, потом одолели неуступчивую Австрию – 4:2. В третьем матче справились с сильными финнами – 2:1, далее разгромили латышей – 6:0. Францию и Словению обыграли с одинаковым счетом 4:0.

Канада

Для канадцев хоккей один из главных видов спорта в стране, поэтому они всегда сильны и опасны. В стартовых пяти матчах «кленовые листы» не замечали соперников, выигрывая с разницей, минимум четыре шайбы.

Первой жертвой стала сборная Словении – 4:0, потом пострадали латыши – 7:1, не было шансов и у французов 5:0. Свой четвертый матч команда выиграла у Австрии – 5:1, а потом устроили мастер-класс словакам – 7:0.

Учитывая сумасшедший ход канадцев, букмекеры не сомневались в их победе над финнами. «Кленовые листы» имели преимущество, но игровое время завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов финские хоккеисты были точнее. Команда сейчас на втором месте, может стать первой, если выиграет предстоящий матч в основное время.

Личные встречи

На прошлом чемпионате мира команды играли между собой в матче за третье место, тогда шведы выиграли 4:2, выдав мощную концовку. В целом, у соперников огромная история очных противостояний, они играли с переменным успехом.

Прогноз

В битве монстров мирового хоккея сложно определить фаворита, к тому же это еще и битва за первое место в группе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швеции – 2,75, ничья – 4,33, победа Канады – 2,11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Несмотря на то, что букмекеры отдают небольшой перевес канадцам, стоит понимать, что шведов будет поддерживать родная публика. Поскольку впереди еще игры плей-офф, выкладываться на полную никто не будет, рискну поставить на тотал меньше 5,5 шайб за 1,8.

Прогноз Sport.ua

Швеция 20.05.2025 –

21:20

Канада Тотал меньше 5.5

1.80 Сделать ставку

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