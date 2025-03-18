Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик вспомнил первый поцелуй со своей женой Екатериной. По словам Усика это было в 15 лет.

«Первый поцелуй был на реке. Мы гуляли, была весна, а через четыре часа у меня был билет на поезд в Харьков на соревнования по боксу. Точную дату не скажу. Мы уже так три месяца гуляли. Без поцелуев.

У меня такое видение, когда ты хочешь прожить с девушкой и в дальнейшем с женщиной много лет, ты не имеешь права целовать ее на первом свидании. И даже первую неделю ты просто имеешь право только брать ее за руку проводить», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua