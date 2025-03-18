Хольгер Руне: “В финале Дрейпер играл чрезвычайно хорошо, но и я не использовал те несколько шансов, которые у меня были, чтобы усложнить ему жизнь”

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свое поражение от британца Джека Дрэйпера в финале “Мастерса” в Индиан-Уэллс



О выводах относительно своего выступления в Индиан-Уэллс

“Да, многое можно вынести, многому можно научиться. Это были хорошие две недели. Я играл хорошие матчи, очень хорошие тактические поединки. Сегодня было очень ясно видно, что я играл недостаточно хорошо. Есть над чем поработать в следующие дни перед Майами. Всегда приятно чувствовать, что ты можешь делать вещи лучше. И все же я дошел до финала, так что неделя все равно была хорошей. Очевидно, что сегодня я разочарован, но есть как есть”.

О своей игре в финале

“Я только что говорил со своим тренером после матча, и мы довольно быстро дали всему оценку. Мы говорили о том, что Джек провел великолепный турнир, и он заслужил сегодняшнюю победу. Он подавал потрясающе, это точно. Но я думаю, что я мог бы сделать свою часть работы лучше. Например, когда была возможность играть агрессивно, я использовал ее не очень хорошо. Да, я хорошо играл на этом турнире, играл тактически очень умно, но я все еще не играл как полностью преданный своей агрессивной игре. Я думаю, что именно это стало причиной моего сегодняшнего поражения. Джек играл чрезвычайно хорошо, но и я не использовал те несколько шансов, которые у меня были, чтобы усложнить ему жизнь. Я не смог этого сделать, потому что сегодня я не очень верил в каждый свой удар”.

Об отличии со своим победным финалом на “Мастерсе” в Париже в 2022 году

“Сразу после сегодняшнего матча я подумал о том, помню ли я, как я играл тогда в Париже. И я ответил себе: «Да, и именно так я хочу играть». В том выступлении было гораздо больше преданности моему теннису. Я думаю, что когда я испытывал стресс тогда, моей реакцией было больше входить в корт, больше идти к сетке и действовать ещё более агрессивной. А сегодня моя реакция была такой: «Я чувствую стресс, значит я отойду ещё на три метра за заднюю линию». Когда ты играешь против такого теннисиста как Джек, который полон уверенности, который вчера победил Карлоса, ты не можешь давать ему время. Потому что он заставит тебя бегать из стороны в сторону и будет пробивать виннеры. Я очень четко понимаю, что мне нужно тренировать завтра и что я должен сделать лучше в Майами, – это действительно играть намного агрессивнее”.

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