Как автомобиль безопасности помог Норрису в Майами

Столкновение Кевина Магнуссена и Логана Сарджента на 28-м круге Гран При Майами привело к выезду на трассу автомобиля безопасности. Многих удивил тот факт, что Бернд Майландер появился на трассе не перед лидирующим на тот момент Ландо Норрисом, который ещё не останавливался в боксах, а перед Максом Ферстаппеном, ехавшим вторым.

В FIA пояснили, что решение о выпуске Майландера было принято в последний момент, поэтому автомобиль безопасности выехал на трассу уже после того, как Норрис проехал выезд с пит-лейн и оказался в 20 метрах впереди. На тот момент преимущество Ландо перед Ферстаппеном составляло 11,4 секунды. Однако к тому моменту, как Ферстаппен догнал автомобиль безопасности, преимущество Ландо выросло до 20 секунд.

Важный момент: Норрис ехал настолько быстро, насколько возможно, не выходя за так называемую дельту автомобиля безопасности и тем самым не нарушая регламент. Макс Ферстаппен вынужден ехать в темпе автомобиля безопасности, который ниже темпа Норриса, и за счёт этого на втором секторе проигрывает Ландо ещё 8,8 секунды, а когда гонщик McLaren заезжает на пит-лейн для проведения пит-стопа, его преимущество над Максом составляет уже 32 секунды.

Этой разницы хватает, чтобы Норрис выехал из боксов лидером. И только после этого Майландер позволяет Ферстаппену и всему остальному пелотону проехать вперёд и догнать Норриса.

Фактически, решающими для Ландо стали 20 метров, на которые он оказался впереди автомобиля безопасности, когда тот выехал на трассу. Если бы Ландо чуть промедлил и оказался бы позади Майландера, то после своего обязательного пит-стопа вернулся бы на трассу в конце пелотона.

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