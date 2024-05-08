Коноплянка, Пятов, Воронин и Шевченко сыграют в одной команде

Эксигранты национальной сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Андрей Воронин вошли в состав украинской команды UA Steel, которая примет участие в медиатурнире по минифутболу Kings World Cup.

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Об этом команда сообщила на официальной странице в Инстаграмме.

Также частью UA Steel станет хавбек ряда украинских клубов Валерий Федорчук.

Ранее мы сообщали, что за украинскую команду выступят президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и известный украинский блогер Михаил Лебига.

Медиалигу Kings League создал бывший защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике. Турнир Kings World Cup состоится в мексиканском Монтеррее с 26 мая по 8 июня. В соревновании примут участие 32 команды.

Отметим, Шевченко уже участвовал в турнире Пике в июне 2023 года. Экснападник Милана выступал за Ultimate Mostoles.

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