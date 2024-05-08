Рим. Стародубцева проиграла Волынец в финальном раунде отбора

Юлия Стародубцева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) — Кэти Волынец (США, 21) 6:4, 4:6, 4:6

В решающем сете Стародубцева проигрывала со счётом 1:5 и постепенно отыграла преимущество соперницы, однако не смогла защитить свою подачу в десятом гейме. Поединок продолжался более 2,5 часов.

Напомним, что Юлия Стародубцева впервые сыграла на турнире WTA 1000. Вчера в первом круге отборочного турнира она победила француженку Фиону Ферро.

За свое выступление в Мадриде Стародубцева заработала 8 030 евро призовых и 20 рейтинговых очков.

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