НХЛ отменит Матч всех звезд-2026. Придумали что-то новое

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НХЛ решила не проводить Матч всех Звезд-2026, который должен был состояться в январе на арене команды Нью-Йорк Айлендерс.

Сообщается, что Лига вместо этого проведет турнир, однако подробностей пока нет. Судя по всему, это будет мероприятие с участием сборных в рамках подготовки к Олимпиаде-2026.

НХЛ в этом году проводила турнир четырех наций, который был признан успешным. Вероятно, нечто подобное пройдет перед отъездом сборных в Италию на Олимпиаду в феврале следующего года.

НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду впервые с 2014 года.

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sport.ua