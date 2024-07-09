Пиастри: Правильнее было бы провести двойной пит-стоп

После финиша Гран При Великобритании оба гонщика McLaren явно испытывали досаду, поскольку было очевидно, что шансов на победу у них было не меньше, чем у Льюиса Хэмилтона, в девятый раз в карьере выигравшего свою домашнюю гонку.

Когда начался дождь, но ещё можно было оставаться на сликах, Ландо Норрис и Оскар Пиастри по очереди опередили сначала Макса Ферстаппена, затем гонщиков Mercedes и вышли на две первые позиции.

Поворотный момент в развитии событий на трассе произошёл на 27 круге, когда Норрис первым отправился на пит-стоп за промежуточной резиной, а его напарник остался на трассе ещё на один круг, хотя асфальт был уже довольно мокрым.

Перед первым пит-стопом Пиастри ехал примерно в шести десятых позади Норриса, но занимавшие 3-ю и 4-ю позиции Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл проигрывали им не так уж много. При этом Пиастри в любом случае потерял бы время, даже если не остался на трассе, а в McLaren решили бы провести двойной пит-стоп. Кстати, именно так поступили в Mercedes, подряд поменяв резину на двух машинах.

«Если честно, это решение, принятое по ходу гонки – вероятно, самый сложный выбор, который приходится делать, – приводит слова Оскара австралийское издание Speedcafe. – У вас две машины, которые разделяет полсекунды, и уже идёт дождь. Не думаю, что бывают более сложные ситуации.

Безусловно, нам нужно проанализировать ряд моментов, поскольку я думаю, что двойной пит-стоп был бы более правильным решением, но задним умом мы все сильны. Но надо просто выяснить, была ли у нас какая-либо информация в пользу именно такого варианта… Но я знал, что если бы лидировал я, то приоритетное право при проведении пит-стопов было бы у меня».

Но в реальности такое право было у Ландо Норриса, который и отправился на пит-стоп первым, а Оскар свернул на пит-лейн на круг позже, хотя условия на трассе становились всё сложнее.

«В нескольких последних поворотах пришлось уже очень тяжело, – признал он. – Когда я добрался до боксов, то увидел на дисплее, что Ландо уже в пяти секундах позади, и понял, что у меня серьёзные проблемы. Так что я сразу осознал, что это было неправильное решение. Разумеется, в этот момент я очень расстроился, но знал, что дождь всё ещё продолжается.

Через пару кругов после пит-стопа я заметил, что промежуточная резина на машинах, ехавших впереди меня, уже не в лучшем состоянии, и у меня появился определённый оптимизм, но вскоре я оказался в такой же ситуации, как и остальные. Тем не менее, я понимал, что у меня могут появиться какие-то шансы на более поздних стадиях гонки, когда мы вновь перейдём на слики. У нас был выбор шин, поэтому я знал, что возможности ещё будут. Я просто пытался получить максимальные шансы, поскольку по-прежнему пытался выиграть гонку».

После первого пит-стопа Пиастри вернулся на трассу на шестой позиции: лидировал его напарник, вторым ехал Хэмилтон, на третью позицию поднялся Макс Ферстаппен, побывавший в боксах на два круга раньше Оскара.

«Я просто думаю, что мы должны проанализировать, было ли решение не проводить двойной пит-стоп достаточно аргументированным, – продолжил австралиец. – Понятно, что когда машины разделены таким небольшим интервалом, то при двойном пит-стопе вы потеряете немало времени.

Условия на трассе становились всё сложнее, но точно их оценить было очень трудно. До того круга, который предшествовал моему пит-стопу, асфальт был по-настоящему мокрым только на половине трассы, но после этого уже вся трасса стала такой.

В общем, все, кто имел отношение к принятию решений, были в трудном положении. Но сейчас я думаю, что если бы мы провели двойной пит-стоп, шансы на победу были бы очень высокими».

После второго пит-стопа на 38 круге, когда Пиастри вернулся на слики, он уже ехал 4-м, чему способствовал сход Расселла. На последние 15 кругов Оскар получил свежий комплект резины Medium, однако Ландо Норрис предпочёл перейти на мягкие шины, и вполне вероятно, что именно этот выбор стоил ему победы.

На заключительной стадии гонки Оскар ехал быстрее всех и в итоге финишировал всего в 4,8 секунды после Ландо. Впрочем, лучший круг записал на свой счёт Карлос Сайнс, поскольку под конец получил мягкие шины только для того, чтобы заработать бонусный призовой балл. Испанский гонщик Ferrari занял 5-е место.

«Думаю, мы с Ландо оказались в очень благоприятном положении, когда возглавили гонку, и все остальные решения были правильными, – подытожил Пиастри. – В том числе решение перейти на шины Medium. Жаль только, что мы не лучшим образом действовали в середине гонки».

После первой половины сезона австралийский гонщик занимает 5-ю строчку личного зачёта, а McLaren по итогам Гран При Великобритании уже почти догнала Ferrari в Кубке конструкторов – их разделяет всего семь очков.

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