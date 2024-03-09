Тони БЕЛЛЬЮ: «Нганну сделал бы то же самое с любым боксером в клетке»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) прокомментировал досрочную победу Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Пожалуйста, поймите, что панчер в боксе отличается от панчера в ММА! У меня нет ничего кроме восхищения Нганну, и поверьте мне, он сделал бы то же самое с любым боксером в клетке. Но он не в клетке. Он на боксерском ринге и в этом вся разница», – поделиля Беллью.

Отметим, что Беллью прогнозировал уверенную победу Джошуа нокаутом.

sport.ua