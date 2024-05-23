Хэмилтон рассчитывает на хороший результат в Монако

Льюис Хэмилтон в хорошем настроении приехал в Монако. В четверг во время общения с прессой гонщик Mercedes выразил надежду, что в этот уик-энд команда добьётся лучших результатов на классической городской трассе, чем в предыдущие два года.

Льюис Хэмилтон: «У нас нет новинок в этот уик-энд. Мы привозили обновления на два предыдущих этапа – фактически, мы разделили один пакет обновлений на две гонки. В Монако у нас машина в конфигурации с максимальным уровнем прижимной силы, как и у всех остальных. У нас довольно проработанное антикрыло, но в остальном мы не знаем, что будем делать в этот уик-энд.

Однако я определённо больше воодушевлён, если сравнивать, с каким настроением я приезжал в Монако в прошлом и позапрошлом году – тогда у нас были не лучшие машины. Над W15 продолжается работа, и я надеюсь, что в этот уик-энд мы будем выглядеть намного лучше, чем в прошлом году.

Можно тренироваться на симуляторе, но только приехав на реальную трассу, вы узнаете, есть у вас проблемы или нет. В идеальном мире вы приезжаете на трассу и сразу берётесь за работу, но в нашем случае последние несколько лет было не так.

Но, как я уже сказал, я с уверенностью приехал на этот этап. Машина этого года более предсказуемая и гораздо более приятная в пилотировании. Не идеальная, но она развивается в правильном направлении.

В прошлом году мы не так сильно уступили в квалификации, хотя машина была намного хуже нынешней. Надеюсь, это что-то будет значить в этот уик-энд».

Источник