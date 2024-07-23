Маттиа Бинотто возглавит проект Audi в Формуле 1

Компания Audi объявила о подписании контракта с Маттиа Бинотто, который возглавит проект заводской команды в Формуле 1.

Бывший руководитель команды Ferrari получил должность главного операционного и технического директора Sauber Motorsport AG. К выполнению своих обязанностей он приступит уже 1 августа. Биннотто будет подчиняться совету директоров Sauber Motorsport AG.

В рамках затеянной реорганизации управленческой структуры исполнительный директор Sauber Motorsport AG Андреас Зайдль и управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн покидают проект.

Гернот Дёльнер, исполнительный директор Audi AG: «Я рад, что удалось привлечь Маттиа Бинотто для участия в нашем амбициозном проекте в Формуле 1. Благодаря обширному более чем 25-летнему опыту работы в Формуле 1, он, несомненно, внесёт решающий вклад в развитие Audi.

Наша цель состоит в том, чтобы довести проект до скоростей Формулы 1 посредством чётких управленческих структур, распределения обязанностей, сокращения промежуточных звеньев и эффективных процессов принятия решений. Для этого команда должна уметь действовать самостоятельно и быстро.

Я благодарю Оливера и Андреаса за их важную работу по обеспечению нашего дебюта в Формуле 1 и за их приверженность в его подготовке».

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