Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу красивый сервиз

Александр Овечкин на подкасте Амирана Сардарова. Капитан «Вашингтона» пришел на подкаст к известному блогеру Амирану Сардарову.

Александр Овечкин в отпуске окружен вниманием, как и полагается суперзвезде. На днях капитан «Вашингтона» участвовал в благотворительном матче Михаила Сергачева и Артемия Панарина. Заглянул нападающий и на подкаст Амирана Сардарова на ютуб-канале «Дневник Хача». Приводим основные цитаты Александра из полуторачасового разговора с известным блогером.

Месси или Роналду?

— Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришел в «Барселону», я сказал: «Это мой любимый игрок». Из-за спортивных достижений. Я знаком с ним, но не знаю, какой он как человек. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду — скорость и удар. Но спросите у любого футболиста, большинство, думаю, скажет «Месси».

Подарок Путина на свадьбу

— Подарил сервиз, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он (Владимир Путин. — Прим. «СЭ») позвонил.

Цели в карьере

— Хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. За два сезона можно добить. У меня и так сейчас наибольшее число матчей среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение. Причем это за один клуб, такое только у меня и у Евгения Малкина. У него, по-моему, недавно было 1000 игр. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Уэйна Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Хочется еще раз выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции, которые ощутили мы, наши друзья, семья, болельщики. Хочется опять это ощутить.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Отсутствие олимпийской медали

— Было столько моментов, столько возможностей, но, к сожалению, медали нет. Очень рад за ребят, когда они выиграли олимпийское золото, молодцы. Но, к сожалению, меня там не было. В теории еще возможно сыграть, но видишь, что сейчас происходит с нашей сборной? Нас не допускают ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиаду. Поэтому не знаю, как это все произойдет.

Покушение на Трампа, выборы президента США

— Моя реакция? Тупость, я думаю. Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, он остался жив. Пытался ли я как-то связаться с Трампом или поддержать? Нет, я же сейчас в России нахожусь, пока дойдет… Голосовать в США я не могу, у меня нет паспорта. Голосовал бы я за Трампа? Не знаю, мне трудно судить, за кого голосовать. Я же не американец. Я не сторонник политических дебатов и разговоров. Зачем навязывать кому-то свое мнение? У меня все друзья — республиканцы. Я ни одного демократа не знаю.

Готов ли стать министром спорта России?

— На данный момент — нет. Надо подучиться, чтобы быть министром спорта. Правильно, что надо делиться своим опытом с детьми, рассказывать, показывать. На данный момент я не могу ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело. Представляешь, опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах. Посмотрим, поживем — увидим.

Дом Овечкина в Вашингтоне затопило

— Пострадало много ценного. Во-первых, коллекция клюшек, несколько из них пострадали. У меня дома висели все майки с рекордами, мы их отдали на реставрацию. Я очень сильно переживал. Причем сломался маленький кран — и прорвало. А никого дома не было. Страховка все восстановила, и мы вернулись в этот дом.

Состояние Овечкина

— 100 миллионов долларов? Нет, конечно, меньше. А как? Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, все равно, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов. Там же сейчас все вверх-вниз идет. Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду.

Россия или США?

— Здесь (в России. — Прим. «СЭ») все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ. Не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом.

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