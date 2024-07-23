«Поздний нокаут или решением». Экс-чемпион мира – о реванше Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) сделал детальный прогноз на реванш между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Думаю, что Тайсон может выиграть этот бой, если будет придерживаться плана на поединок. Он должен быть так же голоден, что и в бою с Владимиром Кличко за титул чемпиона мира. Если он будет чувствовать такой же голод, он сможет победить любого.

Думаю, он немного легкомысленно отнесся к бою с Усиком, он думал, что Усик – маленький человек и что он не будет таким сильным. Усик доказал, что мы все ошибались. Сейчас Тайсон возвращается. Я думаю, он лучше справится с Усиком. В целом он более крупный боец, лучший боец, более сильный боец и более тяжелый. Я надеюсь, что Тайсон выиграет этот бой, если он отнесется к нему более серьезно, а я думаю, что он так и сделает. Это будет Тайсон Фьюри – поздний нокаут или победа единогласным решением», – сказал Хан в интервью iFL TV.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua