Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола

The Independent

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау обвинил своего визави Микеля Артету в оскорблениях в адрес своей семьи.

"Не важно, что говорит или не говорит Артета. Во время матча он повернулся к скамейке запасных, и оскорбил мою семью по-испански. Это, должно быть, фишка испанских тренеров, потому что так же поступал и Пеп (Гвардиола — прим.).

В итоге я сказал ему обратить внимание на то, что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Посоветовал ему беспокоиться о тренировках своей команды, так как, учитывая её индивидуальные качества — он обязан делать больше и лучше" приводит слова специалиста Metro.