Ведущие европейские лиги и Fifpro подают в суд на FIFA

Все из-за перегруженного календаря
Фото: twitter.com/fifamedia
Европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro хотят начать судебный процесс против FIFA. Об этом сообщает ВВС.
Причиной этого является невключение ФИФА национальных лиг и профсоюза футболистов в процесс утверждения международного календаря.
"Судебный иск сейчас является единственным ответственным шагом для европейских лиг и профсоюзов игроков, чтобы защитить футбол, его экосистему", – говорится в заявлении Fifpro.
Отметим, что такое решение ФИФА нарушает законодательство Европейского Союза.