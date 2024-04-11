Ливерпуль — Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Быстрые ссылки
Ливерпуль — Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
В четвертьфинале Лиги Европы собрались команды, которые вполне могли конкурировать за место в полуфинале Лиги чемпионов. "Аталанте" с жребием повезло поменьше, ведь ей выпал главный претендент на второй по престижности евротитул.
Лига Европы
1/4 финала, первый матч
"Ливерпуль"- "Аталанта"
11 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Ліверпуль — Аталанта Смотреть трансляцию