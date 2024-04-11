Ливерпуль — Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Ливерпуль — Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

В четвертьфинале Лиги Европы собрались команды, которые вполне могли конкурировать за место в полуфинале Лиги чемпионов. "Аталанте" с жребием повезло поменьше, ведь ей выпал главный претендент на второй по престижности евротитул.

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Лига Европы

1/4 финала, первый матч

"Ливерпуль"- "Аталанта"

11 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча

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