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Ливерпуль — Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Ливерпуль — Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

    • В четвертьфинале Лиги Европы собрались команды, которые вполне могли конкурировать за место в полуфинале Лиги чемпионов. "Аталанте" с жребием повезло поменьше, ведь ей выпал главный претендент на второй по престижности евротитул.

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    • Лига Европы

    1/4 финала, первый матч

    "Ливерпуль"- "Аталанта"

    11 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

    Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Ліверпуль — Аталанта Смотреть трансляцию

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