Денвер победил Миннесоту, Милуоки обыграл Орландо в НБА

Одержали победы Даллас и Кливленд

В очередной игровой день прошли матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Денвер обыграл Миннесоту в поединке лидеров Западной конференции. Милуоки дома уверенно победил Орландо. Кливленд сумел одолеть Мемфис, Клипперс проиграли Финиксу, который ведет борьбу за место в плей-офф.

Кливленд Кавальерс — Мемфис Гризлис — 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)

Атланта Хокс — Шарлотт Хорнетс — 114:115 (35:30, 26:25, 31:22, 22:38)

Бруклин Нетс — Торонто Рэпторс — 106:102 (27:27, 26:27, 24:26, 29:22)

Майами Хит — Даллас Маверикс — 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)

Милуоки Бакс — Орландо Мэджик — 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)

Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперс — 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз — 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)

Лос-Анджелес Клипперс — Финикс Санз — 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)

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