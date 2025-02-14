Суд вынес вердикт шантажистам семьи Шумахера

Мы неоднократно рассказывали о криминальной истории, в которую невольно оказалась втянута семья Михаэля Шумахера. Бывший телохранитель семикратного чемпиона мира Маркус Фриче вместе с подельниками вымогал у семьи гонщика 15 миллионов евро, угрожая выложить в даркнет личные фотографии и видео Михаэля.

Обвинение утверждало, что Маркус Фриче украл и хранил около 1500 фотографий и 200 видео с виллы Шумахера на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках, а также располагал информацией о здоровье и лечении Шумахера. Кроме того, Фриче продал часть дисков своему давнему другу Йилмазу Тозтуркану и его сыну Даниэлю Линсу за пятизначную сумму.

Все трое предстали перед судом в Германии, который 12 февраля вынес вердикт. Йилмаз Тозтуркан получил трёхлетний тюремный срок, Маркус Фриче – два года условно, Даниэль Линс – полгода условно.

Семья Михаэля Шумахера планирует обжаловать приговор, поскольку считает его мягким. Местонахождение жёсткого диска с украденными данными осталось неизвестным.

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