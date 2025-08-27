В Cadillac F1 намекают, что новости будут уже скоро

На страницах команды Cadillac F1 в социальных сетях какие-то сообщения в том или ином виде появляются не чаще раза в месяц, но сегодня как раз такой день.

Выглядит эта публикация довольно загадочно, но наводит на определённые мысли: это короткое видео длится всего 10 секунд, и посвящено оно процедуре проверки качества радиосвязи. Обычно перед стартом каждой сессии уик-энда обмен такими репликами происходит между инженером и гонщиком.

Здесь это буквально одна фраза, звучащая на фоне шума гоночного мотора: «Проверка радиосвязи: как слышите?..»

Ответа на неё в этом видео нет, но есть в коротком комментарии: «Сообщение принято. Следующий выход в эфир уже скоро».

Очень похоже, что в Cadillac F1 действительно готовятся поделиться важными новостями, и можно догадаться, какими.

Но не будем опережать события и лишь добавим, что Валттери Боттас сейчас в Нью-Йорке. Кстати, он тоже поделился в социальных сетях забавной картинкой, которая тоже содержит явный намёк…

Источник