Теннис

Украинцы на турнирах ITF 26 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($40,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Анастасия Фирман (Украина, 13) – Анета Лабуткова (Чехия, 2) 6:3, 1:1 отказ

Пары. Основная сетка. 1 круг

Катарина Завацкая/Лусия Кортес Лльорка (Украина/Испания) – Вероника Фалковская/Ивана Себестова (Польша/Чехия, 3) 6:2, 3:6, 10-5

($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Мария Берген/Оливия Грэм (Украина/Дания) – Джой де Зееув/Сара ван Эмст (Нидерланды, 4) 0:6, 2:6
Владимир Ужиловский/Нильс Лоотсма (Украина/Нидерланды) – Стейн Паардекоопер/Мак Фиссер (Нидерланды) 7:5, 3:6, 10-5

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Иван Кременчуцкий (Украина, 11) – Матич Димич (Словения, 5) 7:5, 6:7(2), 5-10

Пары. Основная сетка. 1 круг

Тимофей Милованов/Кристиан Тумбас Кайго (Украина/Хорватия) – Гай Эмерсик Поточник/Лун Обрул (Словения) 7:6(6), 7:6(2)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Никита Маштаков (Украина) – Мэттью Вильям Дональд (Чехия) 2:6, 1:6

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Мария Дробышева (Украина) – Александра Ирина Ангел (Румыния, 13) 4:6, 6:2, 14-12

Основная сетка. 1 круг

Мария Емшанова/Иоана-Стелиана Скрипкариу (Украина/Великобритания, WC) – Канако Морисаки/Акико Омаэ (Япония, 2) 0:6, 2:6

($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Дарья Есипчук/Дефне Сирпанли (Украина/Турция) – Мэй Фадида/София Николаиду (Греция, WC) 6:4, 6:2


($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Максим Хливнюк (Украина) – Томас Статцбергер (Австрия, WC) 2:6, 2:6

Основная сетка. 1 круг

Александр Брайнин (Украина, 5) – Рикардо Родригес-Паче (Венесуэла) 6:3, 7:6(4)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Катерина Лазаренко (Украина, 5) – Анастасия Аралова (-, LL) 6:1, 6:1
Анастасия Запаринюк (Украина) – Екатерина Яшина (-, 2) 2:6, 2:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Полина Скляр (Украина, JR) – Тина Манеску (Германия, WC) 7:6(5), 6:1

($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Алеся Рева/Катарина Ротакер (Украина/Германия) – Мелисса Бойден/Ангелина Вирджес (Великобритания/Германия, 3) 3:6, 1:6

 

