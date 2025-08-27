Украинцы на турнирах ITF 26 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
Анастасия Фирман (Украина, 13) – Анета Лабуткова (Чехия, 2) 6:3, 1:1 отказ
Пары. Основная сетка. 1 круг
Катарина Завацкая/Лусия Кортес Лльорка (Украина/Испания) – Вероника Фалковская/Ивана Себестова (Польша/Чехия, 3) 6:2, 3:6, 10-5
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Мария Берген/Оливия Грэм (Украина/Дания) – Джой де Зееув/Сара ван Эмст (Нидерланды, 4) 0:6, 2:6
Владимир Ужиловский/Нильс Лоотсма (Украина/Нидерланды) – Стейн Паардекоопер/Мак Фиссер (Нидерланды) 7:5, 3:6, 10-5
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
Иван Кременчуцкий (Украина, 11) – Матич Димич (Словения, 5) 7:5, 6:7(2), 5-10
Пары. Основная сетка. 1 круг
Тимофей Милованов/Кристиан Тумбас Кайго (Украина/Хорватия) – Гай Эмерсик Поточник/Лун Обрул (Словения) 7:6(6), 7:6(2)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Никита Маштаков (Украина) – Мэттью Вильям Дональд (Чехия) 2:6, 1:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
Мария Дробышева (Украина) – Александра Ирина Ангел (Румыния, 13) 4:6, 6:2, 14-12
Основная сетка. 1 круг
Мария Емшанова/Иоана-Стелиана Скрипкариу (Украина/Великобритания, WC) – Канако Морисаки/Акико Омаэ (Япония, 2) 0:6, 2:6
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дарья Есипчук/Дефне Сирпанли (Украина/Турция) – Мэй Фадида/София Николаиду (Греция, WC) 6:4, 6:2
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
Максим Хливнюк (Украина) – Томас Статцбергер (Австрия, WC) 2:6, 2:6
Основная сетка. 1 круг
Александр Брайнин (Украина, 5) – Рикардо Родригес-Паче (Венесуэла) 6:3, 7:6(4)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Катерина Лазаренко (Украина, 5) – Анастасия Аралова (-, LL) 6:1, 6:1
Анастасия Запаринюк (Украина) – Екатерина Яшина (-, 2) 2:6, 2:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Полина Скляр (Украина, JR) – Тина Манеску (Германия, WC) 7:6(5), 6:1
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Алеся Рева/Катарина Ротакер (Украина/Германия) – Мелисса Бойден/Ангелина Вирджес (Великобритания/Германия, 3) 3:6, 1:6