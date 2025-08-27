Динамо – Маккаби Т-А: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом ответного матча квалификации ЛЕ?

В этот четверг вечером "Динамо" проведет свой ответный матч в плей-офф квалификации второго по значимости клубного европейского турнира.

Вечером 21 августа подопечные Шовковского проиграли первую часть битвы с "Маккаби" Тель-Авив. Израильтяне быстро открыли счет, но динамовцы ответили – на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Тем не менее, второй тайм начался для киевлян ужасно: Вивчаренко оставил гостей в меньшинстве, после чего хозяева вышли вперед, а затем и вовсе добили украинскую команду – 3:1.

"Динамо" нужно оформлять камбэк в условно домашнем поединке в Люблине, иначе не видать им Этап лиги в ЛЕ, только в ЛК. Узнаем, что думают о шансах команд букмекеры.

Букмекерская контора "FAVBET" закономерно записывает "Динамо" в аутсайдеры. Коэффициент на триумф украинской команды в основное время составляет 2.14. В свою очередь, потенциальная победа израильского коллектива оценивается в 3.30.

