Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями об Александре Усике – абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе.

«Посмотрите на Усика в боях с Энтони Джошуа. А теперь посмотрите на Александра в реванше против Даниэля Дюбуа. Это два разных боксера. А теперь посмотрите на него в боях с Тайсоном Фьюри – это разные боксеры.

Во втором бою с Дюбуа Александр был значительно тяжелее, а в бою с Фьюри – нет. Александр в бою с Тайсоном постоянно давил, я такого от него вообще не ожидал.

Усик умеет меняться и подстраиваться под соперников», – сказал Беллью.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua