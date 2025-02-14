Лига Европы. Порту – Рома 1:1. Вновь без гостевой победы, но с хорошим результатом

Лига Европы. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

Порту. "Эштадиу Ду Драгау"

"Порту" – "Рома" 1:1

Голы: Моура 67 – Челик 45+4

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу, Н. Перес, Отавиу (Намазо 75), Джало, Моура (Сануси 85), Эустакио, Варела (Виейра 63), Мора (Пепе 63), Боржеш, Омородион (Гюль 85)

"Рома": Свилар, Салемакерс (Эль-Шаарави 46), Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, М. Коне (Писилли 46), Кристанте, Дибала (Бальданци 40), Лоренцо Пеллегрини (Суле 67), Довбик (Паредес 75)

Предупреждения: Варела 20, Моура 45+1, Отавиу 71 – Лоренцо Пеллегрини 18, Челик 28, М. Коне 34, Салемакерс 45+1, Кристанте 63, Паредес 90+3, Бальданци 90+3

Удаление: Кристанте 72 (вторая желтая)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

По именам, истории клубов, по силе составов мы должны были увидеть встречу одних из фаворитов Лиги Европы. По нынешнему же состоянию смотрели встречу разочарований. Провалов в своих лигах, вылетевших из своих кубков, прошедших в эту стадию плей-офф ЛЕ не без проблем. Сменивших тренеров, причем "Рома" – дважды. "Порту" еще и зимой продал главных звезд – Галено и Нико Гонсалеса.

Даже болельщики на незаполненном "Драгау" были сегодня какими-то усталыми и не поддерживали как следует. Скорее освистывали. И своих, и чужих. Следствие плохого сезона команды, грызни нынешнего руководства клуба с предыдущим. В "Роме" грызня в руководстве прекратилась, и она выглядит как раз неплохо. Но серий из трех побед в сезоне во всех турнирах еще не было. А в гостях остаются проблемы.

Устало выглядели и обе команды. Что играло на руку гостям. Перед своим четвертым матчем в "Порту" и в европейских командах 39-летний Мартин Ансельми заявлял, что желает видеть от подопечных контроль игры, высокий прессинг, отбор мяча. Такого не было. А 73-летний Клаудио Раньери, проводящий третью каденцию в "Роме", желал видеть от своих уверенную, солидную, организованную игру. Такую и видел.

В первом тайме хозяева нанесли по воротам лишь два удара. Оба – Боржеш, оба были заблокированы. Первая попытка, в самом дебюте, была опасной. Вскоре "Порту" потерял мяч, Довбик прорвался вперед, но пробил еще перед входом в штрафную и вышло плохо. На 18-ой минуте Довбик спиной к воротам выложил Дибале, но удар того потащил Кошта. Также Кристанте головой пробивал чуть неточно.

Этот тайм заслужил не более, чем 0:0. Но в раздевалку Бальданци прорвался, отдал не вразрез Довбику, а на фланг, оттуда уже Салемакерс прострелил на Артема, но позади него, тот пытался достать, и неясно, он ли задел мяч или соперник. В любом случае, мяч отскочил вперед к Челику, а тот забил в упор.

Второй тайм уже проходил почти полностью под контролем "Ромы" и под свист местных болельщиков. Счет по ударам по воротам в целом в матче на 72-ой минуте был 14:4. Пеллегрини пробивал немного неточно с линии штрафной. Писилли бил, но по центру. Кристанте вновь пробил головой – Кошта с большим трудом вытащил. Хотя и Моура бил с близкого расстояния, и Свилару пришлось отбивать.

Нашли гол хозяева. Длинный пас Кошты нашел Пепе, тот вроде бы запутался с двумя защитниками, но отдал назад на линии штрафной, а там Моура пробил с рикошетом. Вскоре же Кристанте за срыв атаки задержкой за плечо сзади получил вторую желтую карточку, и игра перевернулась. "Порту" начал давить, Раньери заменил Довбика на опорника. Но даже в створ "драконы" в эти минуты не попали.

"Рома" не победила в десятом матче Лиги Европы за пределами Италии подряд. Но шесть из них – ничьи. Пропустила в 12-ом таком подряд, но ведь всего один мяч. А еще и не проиграла в 11-ом из 13-ти последних на всех полях во всех турнирах. Она едет на "Стадио Олимпико", где чувствует себя замечательно, где выиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах при одной ничьей.

"Порту"? Он не сумел воспользоваться домашним преимуществом, не выиграв четвертый матч на "Драгау" во всех турнирах подряд. И ведь даже домашней атмосферы не чувствовал. И даже численное большинство не реализовал. Он не проиграл пятый матч на всех полях во всех турнирах подряд, но четыре из них – ничьи. Сумеет ли он волшебным образом набрать победную форму за неделю?

Довбик остался без гостевых голов за "Рому" в Лиге Европы и с двумя в турнире за нее на всех полях. Лишь однажды пробил по воротам. Если записать на него ассист, получилось весьма неуклюже. Зато он отличился гораздо более активным участием в игре, чем обычно. 30 касаний мяча и 23 передачи за 75 минут – много для него, даже очень много и прилично на фоне всей команды. Значит – тяжело работал.

Он отдал три паса под удар, участвовал в восьми единоборствах (хотя и выиграл лишь два), потерял мяч семь раз, что на фоне партнеров по команде совсем немного. Процент точных передач – 83. Шесть раз коснулся мяча в штрафной площадке соперника – лучший в этом на поле.

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