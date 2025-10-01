“Мушкетеры” уезжают в отпуск: французские теннисисты креативно отреагировали на решение Гаэля Монфиса завершить карьеру

Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис опубликовал видео вместе со своими друзьями и бывшими коллегами по Туру



Ранее француз объявил, что сезон-2026 станет последним в его карьере. 39-летний Монфис является последним из так называемой группы «мушкетеров», французских теннисистов, которые были в топе в середине 2000-х, кто до сих пор играет.

В ролике Монфис приглашает Жиля Симона, Ришара Гаске и Жо-Вильфрида Цонгу в совместный отпуск, однако дату им расслышать не удается. Украинка Элина Свитолина тоже приняла участие в ролике, который сняли ее муж и его друзья.

“Поздравляю тебя с завершением этого прекрасного путешествия, – сказал Жиль Симон. – Наслаждайся в полной мере всеми своими эмоциями, которые ты будешь испытывать на всех турнирах, где будешь играть в последний раз. Люди будут счастливы тебя видеть. Скоро ты перевернешь эту страницу, но это еще не конец. Так что вперед, наслаждайся, мой друг”.

“Я помню, когда мы впервые с тобой сыграли в мини-теннис, – вспомнил Ришар Гаске. – Нам было лет 12-13. И с тех пор у меня столько трогательных воспоминаний, связанных с тобой, жизненных моментов, которые были невероятными. И в следующем году на Ролан Гаррос, на «Мастерсе» в Париже, на всех турнирах, где ты будешь играть, мы будем там с твоими друзьями, чтобы отпраздновать и почтить твою огромную карьеру”.

“Я знаю, что в конце концов, это будет не конец, а только начало, – сказал Жо-Вильфрид Цонга. У нас наконец-то будет немного времени, чтобы провести его вместе. Наслаждайся тем, что есть сейчас, своей женой, ребенком. Теперь ты можешь взять максимум из этого. Ты заслужил это, мой старый друг”.



