Экс-восьмая ракетка мира объявил, что завершит свою карьеру по итогам этого сезона

Аргентинский теннисист Диего Шварцман объявил о своем намерении завершить профессиональную карьеру

Аргентинец сообщил, что доиграет этот сезон до конца и попрощается с теннисом на домашнем турнире в Буэнос-Айресе в феврале следующего года.

«Я бы хотел, чтобы мои последние турниры были выбраны мной самим. Надеюсь в этом году у меня будет возможность участвовать в турнирах, которые мне больше всего нравятся. А в 2025 году, в Аргентине, я смогу провести свой последний момент на корте, устроить самое красивое прощание, которое я только могу себе представить», — поделился Шварцман своими планами.

31-летний Диего Шварцман за свою карьеру выиграл четыре титула АТР и еще десять раз сыграл в финале (в том числе, один раз в финале «Мастерса» в Риме в 2020 году). На теннисном корте аргентинец заработал $14 млн. призовых. В настоящее время Шварцман занимает 142-е место в рейтинге АТР.

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