Ханчжоу. Чилич впервые за два года вышел в финал и встретится с дебютантом этой стадии Чжаном Чжичжэнем

На турнире ATP 250 в Китае завершились полуфинальные матчи

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марин Чилич (Хорватия, WC) – Брэндон Накашима (США, 4) 6:4, 7:6(6)

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) 7:6(3), 6:4

Марин Чилич сыграет свой 37-й финал в карьере и попробует выиграть 21-й трофей. Для 35-летнего хорвата, который вернулся в Тур месяц назад после операции на колене, не играл в финале с 2022 года, когда дошёл до этой стадии в Тель-Авиве.

Чжан Чжичжэнь впервые вышел в финал соревнований уровня Тура и стал третьим китайским игроком, которому это удалось. Отметим, что на этой неделе на турнире ATP 250 в Чэнду за титул будет бороться Шан Чзюньчэн.

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