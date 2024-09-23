Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Дэвисон

Бен Дэвисон, тренер британского боксера в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), рассказал о действиях своего подопечного перед началом 5-го раунда поединка против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), в котором Энтони был нокаутирован:

«Да, конечно, вы должны помнить о полотенце, когда бой идет таким образом. Это то, о чем вы должны знать. Перед началом последнего раунда он повернулся к углу и сказал: «Это моменты, ради которых мы живем. Трудные моменты». Он говорил о бросании кубиков. Он бросил кубик и нанес Даниэлю боль, но был немного безрассудным в применении удара в последние моменты боя».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua