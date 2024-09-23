Connect with us
Футбол

Владелец Ромы близок к приобретению 94% акций Эвертона

Переговоры находятся на завершающей стадии

Владелец Ромы близок к приобретению 94% акций Эвертона

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец "Ромы", близок к приобретению 94% акций "Эвертона".

    Новый владелец клуба будет обязан погасить долг в размере 600 миллионов фунтов стерлингов, который накопился в основном из-за строительства нового стадиона.

    Стоит отметить, что The Friedkin Group уже является кредитором "Эвертона", предоставив клубу заем в размере 200 миллионов фунтов стерлингов. Этот заем может быть конвертирован в акции как часть сделки о покупке.

    Читайте такжеСтарт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis