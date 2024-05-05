<img title="ПСВ досрочно выиграл чемпионат Нидерландов" src="/wp-content/uploads/2024/05/8b3d6590f0cf1905ebfca400c7465a66.jpg" alt="ПСВ досрочно выиграл чемпионат Нидерландов

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ПСВ Эйндховен досрочно завоевал титул чемпиона нидерландской Эрадивизе сезона-2023/2024.

Пидопечные Петера Боша переиграли роттердамскую Спарту в пределах 32 тура чемпионата (4:2). Эта победа гарантировала отрыв от второго Фейенорда на 12 очков. У команды из Роттердама есть матч в запасе, однако этого не хватит, чтобы догнать ПСВ в турнирной таблице.

Для «фермеров» это чемпионство стало первым за 6 лет и 25-м в истории клуба.

Ранее подопечные Боша гарантировали себе участие в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

champion.com.ua