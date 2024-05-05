Вассёр: На первом круге выше вероятность провести атаку

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, надеется, что у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса будет возможность побороться с гонщиками Red Bull, хотя он и признаёт, что Макс Ферстаппен всё-таки быстрее.

Фредерик Вассёр: «Вчера мы проиграли Red Bull около двух десятых, но посмотрим, как всё сложится сегодня. Очень важно хорошо провести старт, ведь во вчерашнем спринте было очень трудно преследовать соперников. Но если в начале гонки мы сможем удержаться в пределах действия DRS, то возможны любые сценарии.

Первый поворот на этой трассе очень коварный, и на старте в него устремятся все двадцать машин, поэтому, конечно, на первом круге надо постараться избежать неприятностей. Хочется, что бы под конец этого круга у машин по-прежнему были на месте все четыре колеса и оба крыла! (смеётся) Тем не менее, все понимают, что бороться за позиции тоже очень важно, ведь судя по вчерашнему спринту обгонять здесь довольно трудно. А именно на первом круге выше всего вероятность провести успешную атаку».

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