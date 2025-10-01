Барселона отказалась продавать ключевого игрока команды в Манчестер Сити этим летом

Спортивный директор "Барселоны" Деку в интервью Mundo Deportivo рассказал, почему клуб отказался продавать Жюля Кунде в "Манчестер Сити" этим летом.

"Это правда, что представители "Ман Сити" связывались с нами, чтобы узнать возможность его подписания, но мы были категорически против этого. Они не отправляли нам никаких официальных запросов, поэтому мы не вели переговоры".

Напомним, что летом Кунде продлил контракт с "Барсой", а его текущее соглашение с клубом действует до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Жюль Кунде отличился одним голом и одним ассистом в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

