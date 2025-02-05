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Футбол

“Наконец-то снова сыграю в футбол”. Чемпион Нидерландов арендовал фулбека Ман Юнайтед

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"Наконец-то снова сыграю в футбол". Чемпион Нидерландов арендовал фулбека Ман Юнайтед

PSV

    • "ПСВ" официально арендовал левого защитника "Манчестер Юнайтед" Тайрелла Маласию до конца сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа.

    "Я рад быть здесь. Наконец-то снова играю в футбол. Я восстанавливаюсь после продолжительной травмы, но теперь я в форме и знаю, что мое время еще придет.

    Каждый трудный период имеет и положительные моменты, и в данном случае это то, что я стал намного сильнее физически и морально. У меня больше терпения, я более зрелый, я лучше знаю свое тело и тому подобное. Надеюсь выиграть несколько трофеев с "ПСВ", – сказал 25-летний футболист после подписания контракта.

    Маласия присоединился к "МЮ" летом 2022 года. До этого нидерландец выступал за "Фейеноорд".

    www.ua-football.com

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