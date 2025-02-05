“Наконец-то снова сыграю в футбол”. Чемпион Нидерландов арендовал фулбека Ман Юнайтед

PSV

"ПСВ" официально арендовал левого защитника "Манчестер Юнайтед" Тайрелла Маласию до конца сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа.

"Я рад быть здесь. Наконец-то снова играю в футбол. Я восстанавливаюсь после продолжительной травмы, но теперь я в форме и знаю, что мое время еще придет.

Каждый трудный период имеет и положительные моменты, и в данном случае это то, что я стал намного сильнее физически и морально. У меня больше терпения, я более зрелый, я лучше знаю свое тело и тому подобное. Надеюсь выиграть несколько трофеев с "ПСВ", – сказал 25-летний футболист после подписания контракта.