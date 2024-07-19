Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом.

«Майк Тайсон все еще является самым сильным панчером. Лучшим за всю историю. Сейчас у него до сих пор самый сильный удар. Когда он впервые ударил меня в подбородок, я почувствовал себя так, будто мул ударил меня ногой в грудь.

Если его удар попадает кому-то в подбородок, то соперник либо теряет равновесие, либо падает. Особенно ребята, которые не привыкли к таким ударам, понимаете, о чем я? Такие ребята, как Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, эти ребята больше, и они могут выдержать такие удары, но Джейк Пол, я не думаю, что он сможет выдержать, если Майк попадет ему в подбородок», – сказал Рой Джонс.

Бой Пола с Тайсоном был перенесен на 15 ноября. Пока Джейк выйдет на ринг против известного в прошлом бойца UFC Майка Перри.

sport.ua