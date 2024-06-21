Бирмингем. Томлянович впервые за 4,5 года вышла в полуфинал турнира WTA

На турнире WTA 250 в Великобритании состоялись четвертьфинальные матчи

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (-) 5:7, 6:4, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Кэролайн Доулхайд (США, LL) 6:3, 6:7(2), 6:1

Айла Томлянович (Австралия, SR) — Лейла Фернандес (Канада, 6) 1:6, 6:3, 6:2

Анастасия Потапова (-, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) 6:1, 6:4

Элизабетта Коччаретто в четвёртый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA и впервые на травяном покрытии. Завтра итальянка попробует взять реванш у Юлии Путинцевой за поражение на старте сезона в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте.

Айла Томлянович (№190 WTA) одержала вторую победу в этом сезоне над соперницей из топ-40. В январе австралийка была сильнее Петры Мартич на Australian Open. Австралийка впервые с сентября 2019 года вышла в полуфинал турнира WTA и в целом сыграет на этой стадии восьмой раз (впервые на траве). Дальше Томлянович встретится с Анастасией Потаповой, которую дважды обыграла в 2021 году на хардовых турнира в Майами и Клуж-Напоке.

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