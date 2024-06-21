Челси отказались от трансфера вингера из Кристал Пэлас

Вот и всё

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"Челси" вел переговоры с талантливым вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олизе, стремясь опередить конкурентов.

Английские СМИ сообщают, что "синие" отказались от трансфера игрока.

Уход "Челси" из борьбы за Олизе открывает путь для других клубов. "Бавария" и "Ньюкасл" уже получили разрешение на переговоры с 22-летним футболистом. "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" также наблюдают за Олизе.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Майкла в 55 миллионов евро.

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