Фьюри прокомментировал скандальное видео, на котором он упал возле бара

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший обладатель чемпионских поясов в хевивейте Тайсон Фьюри прокомментировал видео, на котором его вывели из паба и он упал обессиленный на улице, ударившись лицом о тротуар.

«Я напился около двух недель назад и упал лицом вниз. Ничего не произошло, все равно хорошо выгляжу. Я получил много сообщений. Было сного людей, которые звонили и спрашивали, все ли со мной в порядке. Я – взрослый человек, пьяный на вечеринке, и вдруг люди думают, что я собираюсь прыгнуть под поезд. Очевидно, что из-за моего прошлого люди обеспокоены, но я просто расслаблялся и проводил время со своей семьей», – сказал Тайсон.

Ранее фанаты бокса поддержали Тайсона.

sport.ua