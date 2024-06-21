Девин Хейни сделает длительную паузу в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 KO) принял решение сделать паузу в карьере.

«Я вернусь через год. У меня уже были все пояса. С этого момент я дерусь в любом весе, который выберу. Я больше не привязываюсь к какой-либо весовой категории», – написал Хэйни в социальных сетях.

Отметим, что в конце апреля Хейни провел скандальный бой против Райана Гарсии. Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни. Также Гарсия попался на употреблении допинга.

Сегодня стало известно, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила Райана Гарсию на 1 год от бокса за проваленный тест на допинг. Бой Райана Гарсии с Девином Хейни признан несостоявшимся, поэтому поражение от Гарсии убрали из послужного списка Хейни.

Гарсия после бана объявил об окончании карьеры, но позже дал добро на проведение реванша с Хейни в 2025 году.

sport.ua