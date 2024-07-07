Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Я убежден, что Тайсон победит. Он будет на этот раз знать, как одолеть Усика. Однако я не думаю, что Тайсон нокаутирует его, это будет победа решением судей, он его просто перебоксирует. Я думаю, если Тайсон покажет против украинца хороший бокс, хорошо подготовится, то достаточно легко победит», – сказал Хан.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua