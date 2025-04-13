Стали известны три пары первого раунда плей-офф НХЛ

Регулярный сезон НХЛ приближается к завершению, а команды уже определили три пары плей-офф.
На Востоке точно известно, что в первом раунде сыграют Каролина и Нью-Джерси. Ураганы будут иметь преимущество своего льда.
На Западе известны две пары плей-офф: Даллас и Колорадо завершат сезон на втором и третьем месте Центрального дивизиона и сыграют между собой в первом раунде.
Кроме того, Лос-Анджелес в первом раунде сыграет против Эдмонтона. Интересно, что это четвертый кряду плей-офф, в котором Короли сыграют с Нефтяниками.
И в трех прошлых случаях Ойлерз проходили дальше.
Пары плей-офф
Восток
Вашингтон – ?
Каролина – Нью-Джерси
? – Оттава
Запад
Виннипег – ?
Даллас – Колорадо
Лос-Анджелес – Эдмонтон
Вегас – ?