Стали известны три пары первого раунда плей-офф НХЛ

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Регулярный сезон НХЛ приближается к завершению, а команды уже определили три пары плей-офф.

На Востоке точно известно, что в первом раунде сыграют Каролина и Нью-Джерси. Ураганы будут иметь преимущество своего льда.

На Западе известны две пары плей-офф: Даллас и Колорадо завершат сезон на втором и третьем месте Центрального дивизиона и сыграют между собой в первом раунде.

Кроме того, Лос-Анджелес в первом раунде сыграет против Эдмонтона. Интересно, что это четвертый кряду плей-офф, в котором Короли сыграют с Нефтяниками.

И в трех прошлых случаях Ойлерз проходили дальше.

Пары плей-офф

Восток

Вашингтон – ?

Каролина – Нью-Джерси

? – Оттава

Запад

Виннипег – ?

Даллас – Колорадо

Лос-Анджелес – Эдмонтон

Вегас – ?

sport.ua