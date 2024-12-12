Дважды обыграл Рублева и завершил сезон в топ-50: в ATP назвали лучшего новичка 2024 года

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик получил награду АТР Awards «Новичок года»



Награда присуждается игроку из категории #NextGenATP, который впервые вошёл в Топ-100 и показал яркие выступления в ATP-туре. Меншик стал победителем в номинации, обойдя другого перспективного игрока, китайца Шан Цзюньчэна. За последние пять лет победителями в этой категории становились Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Дженсон Бруксби (США), Хольгер Руне (Дания) и Артур Фис (Франция).

“Я невероятно счастлив и горжусь тем, что стал “Новичком года” АТР. Большое спасибо всем, кто голосовал, а также фанатам по всему миру за вашу поддержку и любовь. Это действительно много для меня значит”, — прокомментировал свое достижение Меншик.

Этот сезон чех начал с впечатляющего выступления на турнире в Дохе в феврале. Это был его дебют в основной сетке турнира ATP, и он дошёл до финала, обыграв по дороге Энди Маррея, Андрея Рублёва и Гаэля Монфиса. В финале он уступил Карену Хачанову.

Особенно значимой стала его победа над Рублёвым, которая сделала Меншика самым молодым игроком, обыгравшим соперника из Топ-5, после Карлоса Алькараса, победившего Стефаноса Циципаса на US Open 2021 года. Этот успех позволил чешскому теннисисту впервые войти в Топ-100 рейтинга ATP.

В октябре он вышел в четвертьфиналы на “Мастерсе” в Шанхае и АТР 500 в Вене. В Шанхае Меншик одержал победы над Андреем Рублёвым и Григором Димитровым, добившись четвёртой победы над соперниками из Топ-10, прежде чем уступил в трех сетах Новаку Джоковичу. Эти результаты позволили ему подняться на 48-е место в рейтинге ATP, что стало его личным рекордом.

Якуб Меншик завершит сезон 2024 года участием в молодежном Итоговом чемпионате АТР, который пройдёт в Джидде с 18 по 22 декабря.



btu.org.ua