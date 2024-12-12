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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 13 декабря: «Коламбус» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Эдмонтон» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 13 декабря: «Коламбус» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Эдмонтон» и другие матчи

Хоккеисты «Вашингтона». Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

13 декабря, пятница

03.00 (мск) «Коламбус» — «Вашингтон»

03.00 «Монреаль» — «Питтсбург»

03.00 «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»

03.00 «Филадельфия» — «Детройт»

03.00 «Торонто» — «Анахайм»

03.30 «Айлендерс» — «Чикаго»

04.00 «Даллас» — «Нэшвилл»

04.00 «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

04.00 «Виннипег» — «Вегас»

04.30 «Миннесота» — «Эдмонтон»

05.00 «Калгари» — «Тампа-Бэй»

05.00 «Колорадо» — «Юта»

06.00 «Сиэтл» — «Бостон»

06.00 «Ванкувер» — «Флорида»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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