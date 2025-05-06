Бой года? Иноуэ побывал в нокдауне, но победил в зрелищном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

В ночь на 5 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием стал титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретились абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО).

Карденас неожиданно захватил центр ринга и стал вести бой первым номером. Американец агрессивно прессинговал соперника, использовал скорость, легко проходил защиту японца.

Иноуэ работал с дистанции, неплохо двигался на ногах, но во втором раунде не заметил контрхук. Нокдаун! Возможно, «Монстр» не ожидал такого напора от претендента.

Карденас продолжает преследовать оппонента, выбрасывает огромное количество ударов, многие из которых доходят до цели. У Наои проблемы? Японец постепенно перехватил инициативу, стал попадать чаще и бить точнее. Американца это не смущает, продолжил навязывать свой бокс.

Начиная с шестого раунда у претендента начинаются серьезные проблемы, пропускает слишком много. Тренер Карденаса сказал, что снимет своего подопечного – Рамон против. Одностороннее избиение американца заканчивается в восьмом раунде, когда рефери останавливает бой. Иноуэ сумел перевернуть поединок, который для него начался так ужасно.

«Монстр» защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Дальше – бой против Муроджона Ахмадалиева. А поединок против Карденаса, похоже, претендует на звание «Бой года».

Наоя Иноуэ (Япония) – Рамон Карденас (США) – ТКО 8

Видеообзор поединка:

sport.ua