В Sauber рассчитывают, что комплекс новинок даст эффект

В Sauber готовятся к Гран При Испании, заключительной гонке в серии из трёх этапов подряд, и одна из наиболее важных задач, стоящих сейчас перед швейцарской командой, состоит в том, чтобы добиться более эффективной работы очередного комплекса технических новинок.

Дела Sauber идут не лучшим образом, за семь предыдущих этапов её гонщики не заработали ни единого очка, но команда рассчитывает, что попытки повысить эффективность шасси C45 всё-таки позволят добиться прибавки в скорости. Кроме того, в Хинвиле надеются, что на расстановку сил может повлиять и новая директива FIA, связанная с передними крыльями машин.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «В Барселоне мы вернёмся к настоящим гонкам, ведь на этой трассе крайне важна эффективная аэродинамика, а также мы должны увидеть, каким будет влияние новых правил, касающихся переднего крыла.

Изначально было понятно, что основным фактором, влияющим на характер Гран При Монако, станет отсутствие возможностей для обгонов, и некоторым командам за счёт этого удалось избежать обычных потерь времени на пит-стопах.

В Барселоне мы должны получить более понятную картину, каким образом комплекс технических новинок отразится на эффективности нашей машины. Команда продолжает напряжённо трудиться на базе в Хинвиле, и основное внимание сейчас мы уделяем работе с новыми компонентами, чтобы более стабильно выступать в гонках следующей стадии сезона».

Нико Хюлкенберг: «Трассу в Барселоне мы все хорошо знаем – пожалуй, именно там я проехал больше всего кругов на машине Формулы 1. Это помогает нам готовиться к предстоящему уик-энду.

Мы привезём на этот этап комплекс новинок, и в ходе тренировок крайне важно как можно быстрее понять, насколько эффективно он работает, и как действовать, чтобы в полной мере раскрыть его потенциал.

В последнее время нам удалось добиться некоторых улучшений, темп немного повысился, однако трудности остаются. Если мы сможем уверенно выступить в квалификации, это создаст более благоприятные условия для того, чтобы отыгрываться по ходу гонки. Последние изменения конфигурации трассы позволили сделать гонки в Барселоне более богатыми на события».

Габриэль Бортолето: «Я в предвкушении этапа в Барселоне: на этой трассе я не раз выступал в молодёжных категориях и понимаю, чего ожидать. Гонка в Монако была довольно сложной, но по итогам уик-энда мы извлекли необходимые уроки и теперь готовимся к следующему уик-энду в напряжённой серии из трёх Гран При подряд.

К этому этапу мы подготовили ряд новинок, поэтому основная задача в том, чтобы сразу разобраться, как они работают, и параллельно заниматься поиском оптимальных настроек, чтобы добиться более высоких результатов в квалификации и гонке».

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