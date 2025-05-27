Ролан Гаррос. Гарланд выиграла дебютный матч в основе “мэйджора”, Мухова и Саккари проиграли в стартовом раунде

На Открытом чемпионате Франции завершились матчи первого круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй, Q) – Кэти Волынец (США) 6:3, 3:6, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 32) – Солана Сиэрра (Аргентина, Q) 7:6(4), 6:2

Алиша Паркс (США) – Каролина Мухова (Чехия, 14) 6:3, 2:6, 6:1

Эльза Жакмо (Франция, WC) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 7:6(4)

Лоис Буассон (Франция, WC) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24) 6:4, 4:6, 6:3

Магдалена Френх (Польша, 25) – Онс Жабер (Тунис) 7:6(4), 6:0

Энн Ли (США) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:4, 6:0

Джессика Пегула (США, 3) – Анка Тодони (Румыния) 6:2, 6:4

Мари Боузкова (Чехия) – Анна Калинская (-, 30) 6:4, 7:5

Сонэй Картэл (Великобритания) – Эрика Андреева (-) 6:0, 6:2

Джоанна Гарланд (№175 WTA) успешно провела свой первый матч в основной сетке турнира Grand Slam и одержала первую победу над соперницей из топ-100 рейтинга. Дальше Гарланд встретится с Юлией Путинцевой, и для нее это будет первый матч против теннисистки из топ-50.

Алиша Паркс (№52 WTA) прервала серию из трех поражений и впервые вышла во второй круг Ролан Гаррос. Это шестая победа для американки над представительницей топ-20 рейтинга, в том числе вторая в сезоне. В феврале Паркс была сильнее Дианы Шнайдер в Дохе. Отметим, что для Каролины Муховой это был первый матч за два месяца.

Магдалена Френх впервые обыграла Онс Жабер, которой уступала в 2021 году в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне. Полька за свой лучший результат на Ролан Гаррос будет бороться с Маркетой Вондроушовой. Чешка выиграла во всех трех предыдущих матчах против польской теннисистки.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua